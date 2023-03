Reprodução Karen Bachini fez análise sobre produto da WePink após polêmica de base





Karen Bachini voltou fazer resenhas dos cosmésticos da WePink. Dessa vez, a influencer digital postou suas considerações sobre o liptint da marca de Virgínia Fonseca e se surpreendeu com a qualidade. Ela, no entanto, fez questão de relembrar sobre a polêmica da base da influencer.

Na época da confusão, a mãe da mulher de Zé Felipe falou que Bachini só criticou o produto porque não havia sido paga para fazer publicidade. "Dessa vez, mãe da Virginia, pode pagar um Pix na minha conta, viu?", ironizou.







No vídeo publicado no Tik Tok, Karen disse que ficou receosa em fazer a análise pois algumas pessoas apresentaram alergia ao produto. No entanto, ela explicou que isso acontece pois o líquido altera o PH da pele, ou seja, pode dar reação em algumas consumidoras.

A influencer, no entanto, já surpreendeu positivamente com a embalagem. "Olha essa embalagem. Isso aqui é premium, Virgínia. Olha isso. Isso aqui é embalagem premium", falou ela.

Ela continua com os elogios. "[O liptint] deixa a cor muito bonita na boca e, pela embalagem, eu pagaria uns 60 reais porque a embalagem é muito bonita. Achei extremamente bonito e não manchou meus lábios. É um dos melhores que eu já testei assim, que são brasileiros".

Karen, no entanto, fez questão de debochar dos comentários da mãe de Virginia na época em que criticou a qualidade da base da empresária. "Dessa vez, mãe da Virginia pode pagar um Pix na minha conta, viu? Porque dessa vez eu falei muito bem", finalizou ela.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.