Reprodução Quadro de Rafaella Tuma desapareceu na edição desta terça-feira do BBB 23





Chargista do BBB 23, Rafaella Tuma voltará ao reality show com seu quadro de ilustrações na próxima terça-feira (4) após não aparecer na edição de ontem. Semalmente, a artista tem espaço no programa da Globo onde faz desenhos das situações mais curiosas dos participantes no confinamento. No entanto, ela sumiu do título depois de ter sido envolvida em uma polêmica com uma postagem racista nas redes sociais.





Na semana passada, a ilustradora chamou a atenção dos espectadores após ter publicado uma piada com tom racista. O meme mostrava uma conversa em que uma pessoa afirma estar sofrendo. Na resposta com a foto do pretendente, que é um homem negro, a outra pessoa responde: "Sofrendo por quê? Ele te roubou?"

Dias depois, Rafaella se desculpou ao publicar um vídeo no Instagram. "Você tem que assumir os erros, ver que foram grotescos e tentar pedir desculpas. Quando eu peguei esse meme, eu peguei do próprio cara. Ele é ator e comediante, ele

mesmo se zoou. Eu não deveria ter compartilhado", afirmou.

Ela continuou: "Traz uma problemática gigante. Fiquei com raiva de mim mesmo por um filtro que estava óbvio que estava errado. Eu errei. Desculpa. Estou vendo os comentários que estão rolando e não vai ser a última vez que vou me pronunciar sobre esse assunto", finalizou.

Tudo indica que esse episódio fez com que as ilustrações de Rafaella Tuma ficassem uma semana sem aparecer no BBB 23. Mas, em resposta a coluna, a Globo afirma que a desenhista continua contratada e seu quadro aparecerá na semana que vem.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.