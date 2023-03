Estratégia agressiva

Karen Bachini, que é uma das principais influencers de beleza no Brasil, fez uma resenha nas redes sociais sobre o produto de Virginia e comparou com 19 outros produtos similares. A blogueira não gostou nada da mulher de Zé Felipe ter dito que "finalmente fez uma base nacional com qualidade de importado" e provou que a empresária não fez tal façanha com um item cheio de defeitos.