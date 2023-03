Reprodução Reinaldo Gottino durante o Balanço Geral desta quarta-feira





Apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino informou aos espectadores nesta quarta-feira (29) que o chefe de reportagem do Cidade Alerta, Renato Barone, foi encontrado com vida no litoral norte de São Paulo. Amigo pessoal do jornalista, o comunicador chorou ao noticiar o desfecho da história. O produtor estava desaparecido desde a noite de segunda (27).

















"Eu vou trazer uma notícia muito importante pra todos nós. Renato Barone, jornalista de 38 anos, que estava desaparecido, acaba de ser encontrado em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Ele está vivo, está internado em um hospital, não sabemos ainda o que aconteceu, mas ele estava desnorteado", começou o titular.

Gottino ainda explicou que conversou com a esposa de Barone, Débora, que recebeu a informação de que o jornalista está sendo atendido em um hospital da região. "Acabo de conversar com a esposa, ela me mandou aqui a mensagem".

O jornalista também confirmou uma informação já publicada pela coluna: de que a Record havia mobilizado a equipe investigativa para encontrar pistas do paradeiro de Renato. "A gente tinha várias equipes andando, principalmente pela região central de São Paulo", acrescentou.

De acordo com fontes da coluna, Renato foi encontrado em surto por pessoas que o reconheceram nas imagens divulgadas pela Record.

Em tom emocionado, Gottino finalizou com uma mensagem para Renato e seus familiares: "A gente não sabe o que aconteceu, mas eu quero deixar aqui um abraço pra família, pros pais. A gente ficou realmente muito aflito com o desaparecimento dele", que ainda agradeceu aos espectadores e policiais que ajudaram com informações a feito do paradeiro de Renato.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.