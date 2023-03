Divulgação Gêmeos Drew e Jonathan Scott disputam entre si em nova temporada de Irmãos à Obra









Gêmeos especialistas em reforma de casas e imóveis, Drew e Jonathan Scott, deixaram de lado as regras das últimas temporadas de Irmãos à Obra para duelar entre si nos novos episódios do programa de reforma do Discovery Home & Health. Tudo isso será exibido no Irmãos à Obra: O Duelo - Agora Vale Tudo, que estreia em 8 de maio às 20h40 no canal fechado e Discovery +.





Na nova dinâmica, Drew e Jonathan Scott usam seus conhecimentos de reforma e imobiliário para melhorarem as propriedades escolhidas. Quem define o vencedor é o irmão mais velho dos dois, JD. Já a atriz Zooey Deschanel, que é também namorada de Jonathan, é a conselheira dos competidores.

No decorrer dos episódios, vários famosos são convidados a avaliar os desafios semanais de design e decoração, como: David Bromstad (Casas Exuberantes), Alex Guarnaschelli (Chef Alex Contra Todos), Trixie Mattel (Trixie Motel), Jasmine Roth (Salvando Reformas com Jasmine Roth) e Egypt Sherrod e Mike Jackson (Imóveis que Cabem no Bolso)

Além de ganhar o título de Melhor Irmão, o vencedor de cada semana será recompensado com oportunidades especiais, como participar de uma dinâmica exclusiva na NASA ou dar uma volta em um carro antigo de museu especializado em Los Angeles.

Já o perdedor enfrentará consequências nada agradáveis, como ser responsável pela limpeza após o irmão vencedor e seu acompanhante desfrutarem de um jantar elaborado ou ser serrado ao meio em uma brincadeira pelo gêmeo ganhador.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho