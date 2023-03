Reprodução Phelipe Siani é o novo apresentador do Popverso, que já era comandado por Mari Palma na CNN Brasil





Após anunciarem o divórcio em fevereiro deste ano, Mari Palma e Phelipe Siani voltarão a trabalhar juntos na CNN Brasil. O ex-casal está à frente do Popverso, que anteriormente era apresentado somente pela jornalista. Os repórteres se conhecerem nos corredores da Globo e se casaram em agosto do ano passado após seis anos de relacionamento.





O programa de soft news da CNN Brasil vai ao ar de 15 de abril, de segunda à sexta-feira, às 23h. Aos sábados, a emissora exibe uma versão especial do título, o Popverso+, que será exibido às 22h45 no canal de notícias.

Além de Phelipe Siani, o Popverso terá presença de novos colaboradores que ajudarão nas discussões de diversos temas: Jairo Nascimento (Esporte), Letícia Vidica (Diversidade, Comportamento), Lia Bock (Comportamento) e Rita Wu (Tecnologia).

Assim, o programa da CNN Brasil será dividido por tais quadros: Papo Pop, com a discussão, de Mari, Lia e Letícia, sobre diferentes assuntos quentes. CNN No Plural e Vozes Pretas, ambos apresentados por Letícia Vidica​ que fala sobre diversidade e inclusão.

CNN Pop + Tech será organizado por Rita Wu​, com destaques do mundo da tecnologia. Jairo Nascimento, por sua vez, terá o CNN Pop + Esportes com abordagens diferentes sobre casos de atletas famosos.

Phelipe Siani também terá um quadro para chamar de seu, o CNN Soft Business, que destaca pautas do mundo dos negócios, economia e investimento. Já o ex-casal também aparecerá juntos com o Alta CNN com indicações de produções audiovisuais nos streamings e no cinema.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.