Divulgação/Virgínia Virgínia Fonseca vem tentando, a qualquer custo, recuperar a popularidade de suas makes da marca WePink Beauty









Virginia Fonseca é uma influencer de sucesso. No entanto, desde que Karen Bachini e outras maquiadores avaliaram os produtos e evidenciaram a qualidade baixa e custosa dos itens que levam sua assinatura, a mulher de Zé Felipe vem tentando recuperar a popularidade de sua marca, WePink Beauty, na internet.





A modelo tem anunciado, constantemente, promoções com redução drástica no valor dos itens de maquiagem, cosméticos e, até mesmo, dos produtos para bebês. Os internautas perceberam o desespero da influencer e observaram as estratégias de venda que Virginia tem feito, especialmente nos Stories do Instagram, para reconquistar o bolso dos seus seguidores.

Durante o mês de março, Virginia expôs produtos pela metade do preço e promoção para a empresa das filhas com 30% de desconto no kit Marias Baby + frete grátis. No dia 22, surpreendeu o público com promoção de dois perfumes + body splash – no qual, a dona da WePink havia lançado recentemente. Além de anunciar potes de Happy Hair, pílula de vitamina, com uma grande oferta e frete grátis.



O perfil Amiga Mari, no Twitter, expôs um relatório das promoções surreais que a mulher de Zé Felipe tem feito nas redes sociais desde que ela foi exposta por especialistas da área. Confira:

Dia 27 de Março



Na com compra da basÊ você GANHA um perfume e um blush, tudo por R$199,90



Cupom: VI199



E a pergunta que nao quer calar é quanto realmente custa um perfume da Virgínia? 🤷‍♀️ pic.twitter.com/xvTElmXWdG — amiga mari (@mariimiga) March 28, 2023







Recentemente, a modelo sofreu duras críticas após anunciar o lançamento de sua nova base por R$ 199 no site oficial e entregar, na verdade, um produto que não corresponde ao valor exorbitante exigido e ainda tem uma qualidade muito inferior a similares que custam quatro vezes menos. Nos últimos dias, a empreendedora se manifestou sobre o assunto.

"Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam: 'Você pode ser o que quiser', tentam me diminuir por eu lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. 'Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna'. Porque elas podem e eu não? Então vamos lá... Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?", questionou.

As ofertas bombásticas dos produtos WePink Beauty seguem durante todo o mês. Mas até o momento, Virginia não fez uma "mea culpa" sobre a péssima qualidade dos itens que comercializa e que acabou sendo motivo de toda essa campanha negativa em torno de sua marca.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho