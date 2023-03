Divulgação Gabriela Araújo foi contratada pela CNN Brasil para compor o CNN Arena





A advogada Gabriela Araújo é a mais nova comentarista da CNN Brasil. O canal de notícias efetivou a advogada, que passará compor o time fixo de analistas do programa CNN Arena, comandado por Felipe Moura Brasil --que está de férias e vem sendo substituído por Raquel Landim.





A advogada tem participado do telejornal há duas semanas, na condição de convidada. Na última segunda-feira (27), ela protagonizou uma discussão acalorada com o comentarista Joel Pinheiro , com quem teve um momento de bate-boca e tom de vozes alterados, deixando a âncora numa enorme saia-justa.

"Chego ao CNN Arena com muita disposição para contribuir com meus posicionamentos progressistas e trazer ainda mais pluralidade ao programa", disse ela no comunicado enviado pelo canal de notícias.

Gabriela é autora do livro Mulheres na Política Brasileira: Desafios Rumo à Democracia Paritária Participativa, em que analisa as origens das desigualdades de gênero na política. Ela é casada com o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP). Os dois são amigos pessoais do presidente Lula (PT) e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho