Reprodução Jéssica Andrade é o primeiro nome confirmado pela coluna em A Grande Conquista





Novo reality show da Record, A Grande Conquista estreia em 2 de maio e a coluna já tratou de investigar quem serão os primeiros nomes anunciados na competição: a ex-campeã do UFC, Jéssica "Bate-Estaca" Andrade, é uma delas. A atleta luta como peso-palha e ganhou o cinturão da categoria em maio de 2019 em uma disputa contra a norte-americana Rose Namajuna.





Além de Jéssica, mais outros 15 nomes serão apresentados no começo do mês. Eles, então, participarão de uma votação no site oficial do programa da Record para disputarem por 10 vagas na Mansão, que é o núcleo principal de A Grande Conquista.

Vale de tudo para angariar votos do público, como campanha nas redes sociais e chamar os amigos famosos para darem uma força no engajamento. Atualmente, Jéssica "Bate-Estaca" é conhecida pelos fãs do UFC e tem 431 mil seguidores no Instagram.

O que acontece com os perdedores da votação?



Os seis famosos menos votados irão para o núcleo da Vila. Lá, eles irão conviver com mais 70 participantes --entre anônimos e subcelebridades, e disputarão provas entre si para conquistarem uma das 10 vagas restantes à Mansão.

Esse confinamento paralelo durará cerca de 10 dias e, depois disso, os perdedores serão liberados para voltarem para casa.

Record tem dor de cabeça para fechar nomes da Vila



Por conta da quantidade de pessoas que precisam ficar disponíveis para o núcleo da Vila, a Record ainda não conseguiu fechar o elenco totalmente.

Fontes disseram à coluna que um dos convidados para ir ao confinamento paralelo foi abordado pela produção na quinta-feira (23), mas declinou por estar contente com seu atual emprego e por conta do pagamento oferecido pela participação.

Como já publicado na coluna, a Record oferece R$ 3 mil por 10 dias de participação dos convidados que estarão na Vila –que o foi considerado um valor muito baixo por boa parte dos que estão recusando o convite da produção. E, como são 70 pessoas que ficarão neste núcleo, é pouco provável que todos eles tenham bastante tempo de tela no reality show.

Outro lado

Já fontes da produção da Record acreditam que não faz sentido a reclamação dos artistas descontentes com a remuneração baixa.

A exemplo de A Fazenda, que é o carro-chefe da Record, alguns artistas escolhidos sequer ganham dinheiro no pré-confinamento do programa –que é quando eles são submetidos a exames médicos e psicológicos sem a certeza de que entrarão de fato na atração.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.