HENRIQUE GENDRE/GQ Marco Pigossi tem intimidade revelada na web









A sexualidade e a vida amorosa de Marco Pigossi provocaram tweets reveladores sobre a intimidade do galã. Recentemente, o protagonista de Cidade Invisível se declarou para seu namorado, o ator italiano Marco Calvani, por usar a camiseta da série da Netflix. E esse foi o ponto de partida para que outros rapazes com quem o ator se relacionou começassem a se manifestar publicamente.





O relacionamento suscitou especulações de alguns usuários que não sabiam que o galã é gay. Entre elas, há comentários bem capciosos como, por exemplo, qual a posição do ator na cama na hora do sexo e o "tamanho do documento".

Quem começou a expor a intimidade de Pigossi foi um internauta identificado como Felipe, revelando que seu irmão teve um caso com o galã no passado – quando ele não havia assumido a sua sexualidade publicamente.

Quando eu conto q meu irmão dava pra ele horrores na época q ele nem sonhava em se assumir ngm acredita https://t.co/ANFO6j2I1w — Felpp - 62K🔞 (@felppz01) March 27, 2023









Outras confissões mais íntimas revelam o tamanho do documento do ator. “Um amigo deu para ele em Noronha… pauzudão… fonte segure", disse um internauta. Outro acrescentou. "Ele tinha perfil 'sigilo' no Grindr e só de mostrava depois, geralmente caçava de madrugada, bem doidão", lembrou outro.



Na conversa, Felipe ainda revelou que o irmão conheceu Pigossi em um aplicativo de relacionamento voltado ao público gay. E ainda afirmou que após uma noite tórrida de sexo, o astro brasileiro da Netflix se "apaixonou" e eles repetiram os encontros por algumas vezes.

O debate rolou solto no perfil de Felipe, que respondeu a diversas provocações de seus seguidores, que desconfiaram das informações. Como a coluna tem um certo pudor, não vamos reproduzir as respostas que ele deu aos desaforados. Mas se sua curiosidade bater mais forte, passe lá no perfil dele para ver o nível da exposição.

Após a publicação deste texto, o responsável por expor as intimidades do galã da Netflix optou por deletar o conteúdo de suas redes sociais.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho