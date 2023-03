Divulgação Netão é apresentador do novo programa da RedeTV!





A RedeTV! estreia nesta segunda-feira (27) às 22h30 o programa "Na Grelhão com Netão", apresentado pelo açougueiro influencer Domingos Neto. O título mistura o gênero do talk show com churrasco e mostrará o titular recebendo convidados famosos enquanto prepara cortes especiais de carne.





Essa é a primeira experiência do influencer na televisão. Atualmente, Domingos Neto tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e é conhecido pelo seu empreendimento Bom Beef, que tem unidades espalhadas em São Paulo com diferentes frentes, como açougues e hamburguerias.



"Estou muito feliz de estrear como apresentador na TV aberta e por fazer parte do time de craques da RedeTV!. Mesmo com minha experiência na internet e como convidado em vários programas de TV, será minha primeira vez no comando de uma atração", afirmou Netão, em nota divulgada pela assessoria da RedeTV!.

Ele acrescenta: "Estou animado para poder levar à casa dos brasileiros um bate-papo descontraído com convidados interessantes, e é claro, acompanhado de carne de qualidade e muitas dicas para não fazer feio na hora de preparar o churrasco".

Conheça Netão, o mestre churrasqueiro da RedeTV!

Empreendedor e especialista em carnes, Netão tem 37 anos e está no ramo alimentício há mais de duas décadas.

Atualmente, ele possui uma franquia de açougue com mais de 56 unidades espalhadas pelo Brasil e 20 hamburgueiras.

No ano passado, ele foi eleito como o Melhor Assador do Brasil pelo prêmio pela Revista Prazeres da Mesa, a maior eleição da gastronomia brasileira. Netão também participa de diversos eventos ao redor do Brasil para expandir seu conhecimento em churrasco.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.