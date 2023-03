Reprodução/Instagram Nicole Bahls fratura o pé direito em Navio da Xuxa









Nicole Bahls foi uma das convidadas a embarcar no Navio da Xuxa nesta sexta (24) para comemorar os 60 anos da Rainha dos Baixinhos, no entanto, sofreu um acidente que a impediu de aproveitar a festa. Minutos antes da apresentadora fazer sua perfomance, a influencer se atrapalhou com o salto que calçava e torceu o pé.

A pobi da Nicole Bahls quebrou o pé no navio. pic.twitter.com/H66UU4Etzx — David Magalhães (@depmagalhaes) March 27, 2023





O episódio, no entanto, tornou-se mais grave do que a influencer esperava. Nicole Bahls fraturou o pé e terá que ficar três semanas em repouso. Ela lamentou o ocorrido nas redes sociais e deu detalhes sobre seu estado de saúde na manhã dessa segunda (27).

“Vou ter que cancelar a agenda. O que eu fiquei mais triste é que eu tinha o sonho de ver a Xuxa saindo da nave, aí quando eu estava saindo, pisei em falso e virei o pé. Passei a noite com muita dor, tomei morfina, mas não passou”, contou em uma sequência de Stories no Instagram.





A modelo ainda comentou que foi atendida pela equipe médica do navio, mas logo que voltará para casa para terminar seus cuidados: "A equipe foi muito rápida, fizeram o raio-x, me deram remédios, foram maravilhosos", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

