Reprodução Juca Chaves em entrevista ao The Noite





Morto aos 84 anos neste sábado (25), Juca Chaves deu dor de cabeça aos militares durante sua carreira. Na década de 1970 mudou-se para Portugal com intuito de fugir da rigidez do regime no Brasil, mas também foi obrigado a sair do país europeu por incomodar os governantes com suas músicas e humor afiado.





Nascido em 1938, o humorista iniciou sua carreira no final da década de 1950 tocando trovas suaves. No entanto, Juca passou a usar sua arte como forma de criticar a sociedade brasileira e o contexto político atual, como a ascensão dos militares ao poder. E, por conta de sua forma de contar histórias por meio das músicas, Juca foi apelidado de O Menestrel Maldito por Vinícius de Morais.

Em meados da década de 1970, Juca optou por se exilar em Portugal por conta da ascensão militar no Brasil. Na época, o país era comandado pelo salazarismo --em referência ao regime político fundado por António de Oliveira Salazar.

Juca, no entanto, não parou de produzir obrar satíricas e também irritou os militares portugueses quando fez uma piada sobre Salazar durante um show. Ele optou por viver na Itália nos anos seguintes até voltar para o Brasil na década de 1980.

O veterano faleceu na madrugada deste sábado (25) aos 84 anos, mas a causa do óbito não foi revelada. Ele estava internado no hospital São Rafael em Salvador, Bahia, para tratar problemas cardíacos e respiratórios.

O Menestral Maldito deixa a esposa Yara Chaves e as filhas Maria Morena e Maria Clara.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim