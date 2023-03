Reprodução Guilherme Uzeda interpreta a personagem Tia, da TV Gazeta





Na mira da Record para seus realities há quatro anos, Guilherme Uzeda novamente declinou o convite para integrar um dos programas de competição da emissora de Edir Macedo. Desta vez, ele foi chamado para integrar o elenco de A Grande Conquista , mas por viver uma boa fase na TV Gazeta, optou por seguir em sua atual empregadora.





Para quem não ligou o nome à pessoa, Uzeda é intérprete da Tia, personagem divertida e completamente sem noção que diverte as tardes do programa Mulheres, ao lado de Regina Volpato.

Um dos fatores que pesaram nesta decisão foi o bom momento que ele vive na casa. Com a mudança da direção da atração, que agora está sob o comando de Rosyres Oppido, lhe sinalizaram uma possibilidade dele testar novos personagens no vespertino, algo que ele tenta desde que consolidou a Tia na programação, mas por razões internas nunca houve espaço.

Outro detalhe importante nas negociações que não atraíram muito o ator foi o modelo de convite que a Record lhe ofereceu. Como o elenco principal está fechado, ele seria colocado na Vila , onde teria que disputar com outras 59 pessoas uma das dez vagas que serão disponibilizadas. Como a concorrência será alta e atualmente ele se encontra empregado, achou melhor não trocar o certo pelo duvidoso.

Por fim, Guilherme Uzeda também está prestes a estrear uma nova temporada do espetáculo Confusões à Italiana, no Teatro Moóca, a partir de 31 de março, às 21h. Com a agenda fechada, ele teria que antecipar o fim das apresentações para se dedicar ao programa da Record.

No radar da concorrente

Essa não é a primeira vez que o intérprete da Tia entra no radar da Record. Ele já foi convidado para participar de A Fazenda e das duas últimas temporadas do Power Couple Brasil, mas também declinou as propostas para seguir com seu trabalho na TV Gazeta.