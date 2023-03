Reprodução/Globo Patrícia Poeta não escondeu insatisfação com menção a concorrente no ar





Patrícia Poeta enfrentou um momento constrangedor no Encontro desta terça-feira (21) . Na ocasião, a jornalista entrevistava a mãe de uma adolescente de 17 anos que sumiu após ter se encontrado com um homem mais velho. Durante a conversa, a convidada citou a Record diversas vezes, e titular teve que engolir seco enquanto ouvia o nome da concorrente durante seu programa.





" [...] entrou em contato com a Record, aí ontem eu tive entrevista com a Record em frente a delegacia de Belfort Roxo. Ai começou todo mundo me ligando, me ajudando, dando assistência. Só ontem apareceu o caso na televisão, que ele veio ligar para gente", comentou Gessica Marinho das Neves.

A expressão de Patrícia foi percebida pelos espectadores que fizeram questão de comentar o episódio nas redes sociais. "A alma da Patrícia quase saindo do corpo quando a mulher fala da Record", comentou um perfil no Twitter.

"Tô viva e vi uma mulher falando ao vivo na Globo que a Record ajudou ela. Patricia Poeta derretou a cara", comentou outra espectadora.

Confira como foi o momento:

E essa querida citando a Record na Globo, a Patrícia Poeta até engoliu seco kkkkk pic.twitter.com/W6eLvcQ2t1 — tudo em foco (@tudoemfocoo) March 21, 2023









