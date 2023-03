Reprodução/Divulgação Filme sobre Haddad já tem 270 horas gravadas e 'final feliz', diz diretor









O Último Bastião da Esquerda, dirigido por César Charlone, narra a trajetória política do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A história é contada a partir da disputa da reeleição à Prefeitura de São Paulo contra João Doria, da qual saiu derrotado, suas idas a Curitiba para visitar Lula na prisão e seu périplo nas eleições de 2018, em que enfrentou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno e perdeu.





Com mais de 270 horas de gravação, o longa chegou a ser finalizado no ano passado, mas foi reaberto após a eleição de Lula (PT). "Quando o filme fica pronto, o Lula ganha. E ele sobe ao palco na [avenida] Paulista [em São Paulo, após vencer o segundo turno] e diz: 'Cadê o Haddad? Eu não vou começar o discurso sem o Haddad'. Isso tinha que estar no filme", contou o diretor em entrevista à Mônica Bergamo.

Em 1º de janeiro deste ano, Charlone foi a Brasília para fazer filmagens da posse de Lula e acompanhar a chegada de Haddad ao Ministério da Fazenda. "Tem uma coisa muito legal, cinematograficamente, de fim, dele indo para o final feliz. É um o 'happy ending' holywoodiano [...] Haddad concordou que precisava desse 'epílogo'", divertiu-se.

Responsável pela direção de fotografia de longas como Cidade de Deus, Ensaio Sobre a Cegueira e Dois Papas, César diz que Haddad chamou a sua atenção em 2016 por encarnar uma espécie de "último bastião da esquerda" num momento em que o mundo era varrido por "um tsunami de direita".

O cineasta diz ter feito todas as filmagens sozinho. "O cinema ficou muito fácil agora. Eu, acostumado a ter uma equipe grande, aqui estou sozinho com a câmera. Numa sacola, levo lentes e cartões", explicou.

A direção do documentário, no entanto, é "tripartite": ele divide o trabalho com o brasileiro Joaquim Castro e com o uruguaio Sebastián Bednarik. A produção é da uruguaia Coral Cine.

*Texto de Lívia Carvalho

