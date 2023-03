Reprodução Otavio Martins anunciou que irá morar nos Estados Unidos na manhã de hoje (21)





Otavio Martins compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que, a partir do mês que vem, estará de malas prontas para morar nos Estados Unidos. O diretor de Pandêmicos pretende ficar no país por um ano para se dedicar à carreira e aos estudos.







"Amigos, o tio está de mudança! A partir do mês que vem, passo a morar em Washington, nos Estados Unidos, pelo período de um ano. Estou dando uma pausa na carreira de ator pra me dedicar mais à carreira e ao estudo de técnicas de roteiro", escreveu em publicação no Twitter.

Nos últimos anos no Brasil, o ator de 52 anos tem dedicado seu trabalho às novelas infantis As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, do SBT. Seu personagem mais conhecido, Roger, é vilão na trama. Prepotente, arrogante e egoísta, o antagonista é diretor financeiro da empresa O11O e protagoniza constantes problemas familiares com o irmão, Marcelo, e um dos seus filhos, Guilherme.

Algumas produções roteirizadas por Otávio entram em cartaz esse ano, como os filmes Férias Frustradas, com direção de Bruno Barreto, e Vai Ter Troco", com direção de Maurício Eça. Além destes, mais três longas estão em fase de pré-produção para 2024.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho