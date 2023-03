Reprodução/Youtube Fernanda Medrado ficou apenas dez dias dentro de A Fazenda 13





*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188

Fernanda Medrado entrou em A Fazenda 13 como uma das principais apostas do elenco. Seu nome era apontado pelo público como uma das potenciais campeãs da temporada, mas ela não aguentou ficar dez dias no confinamento e pediu para sair, deixando para trás um carro 0 km que havia conquistado e todo o cachê pago pela Record. A experiência traumática a fez se afundar em depressão, se isolar em um quarto escuro por mais de um mês e cogitar tirar a própria vida.





A revelação foi feita pela própria rapper ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve. Durante o bate-papo, ela deixou claro que já havia entrado no reality com um quadro depressivo, provocado pela instabilidade de seu relacionamento com Claytão, de quem se separou e hoje trava uma intensa batalha na Justiça, que envolve desde o pagamento de pensão ao filho que tiveram juntos e até detalhes particulares que estão sob segredo de Justiça.





"A pior fase da minha vida foi o pós-Fazenda. O pós-Fazenda foi bizarro, era eu num quarto escuro, sozinha, sem ninguém, e a pessoa com que eu tinha um relacionamento me virou as costas", disse ela durante a entrevista.

Medrado comentou que havia entrado em A Fazenda 13 numa fase de tentativa de se reconciliar com o ex-marido, mas que um dia antes de entrar no pré-confinamento ele a abandonou. Sem ter como se comunicar com Claytão e tirar a história a limpo, a rapper entrou abaladíssima no confinamento. Quando pediu para sair do reality, ela o procurou, mas ele a ignorou.

Foi neste momento que veio a ideia de se isolar. Medrado ficou trancada em um quarto de hotel por um mês e meio, depressiva e se sentindo incapaz. Neste período ela compôs músicas pesadíssimas sobre seu quadro mental, que ela não pretende nunca gravar e nem expor as letras, pois tratam de suas ideias suicidas.

"Fiquei na casa da minha mãe um dia [após sair de A Fazenda 13]. No segundo dia eu já fui pro hotel. Eu não tinha força para olhar para o meu filho mais velho", explicou. "Quando o carro da Record me deixou na portaria da minha casa, eu desci e meu filho falou pra mim: 'Mãe, você ganhou um carro pra mim'. Fiquei: 'Meu Deus, que carro?'. Porque você perde o carro, então não tinha o carro. E eu me senti na obrigação de ter a merda daquele carro porque poderia, naquele momento, ajudar os meus filhos", continuou.

"Eu não venho de família rica, eu não sou rica, vai vir uma família rica de mim. Mas eu não sou. Então, naquele momento, ia fazer total diferença para a minha família. Hoje em dia eu ganho bem, mas saem do meu bolso duas escolas particulares, dois presentes todas as datas, duas pessoas para comer, beber e viver. Se eu pudesse investiria todo o meu dinheiro na Medrado, mas tenho contas a prestar com meus filhos", acrescentou.

Medrado diz que não teve ajuda de amigos, parentes e nem mesmo da Record para sair de seu quadro depressivo. Depois de um mês e meio isolada do mundo, ela recuperou as forças e voltou a retomar sua vida pessoal e profissional.

"Agradeço a mim. Eu sou muito foda. Eu saí de um quarto sozinha. Não teve amigo perguntando 'como você está?' ou 'quero te ver'. Na época, a pessoa que mais me ajudou e chorava comigo no telefone, foi o Danilo, que é meu amigo até hoje. Um dia depois que eu saí da Fazenda, foi o dia que ele soluçou comigo. Só. Depois eu fiquei um mês e meio no quarto e ninguém foi lá, ninguém falou comigo", lembrou.

Ela também afirmou que não teve suporte da Record depois de ter saído do programa, mas em momento algum culpa a emissora pelo ocorrido e traz para si própria a responsabilidade do erro de ter entrado em A Fazenda 13 consciente de que não estava em sua melhor fase pessoal.

"Eu queria uma oportunidade para mim mesma num reality show. Poderia até ser cancelada. Mas agora estou pronta", avisou.