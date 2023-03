Reprodução/Globo Domitila Barros já ultrapassou campeões do BBB em ida de paredões





Caso vença o BBBB 23, Domitila Barros será a campeã que mais enfrentou paredões na história do Big Brother Brasil. Com a indicação de Bruna Griphao, a Miss Alemanha chega a berlinda pela sétima vez e passou o recorde de Arthur Aguiar. Tanto o ator da Globo, que venceu o BBB 22, e Marcelo Dourado, do BBB 10, correram risco de serem eliminados por seis vezes.







O levantamento foi feito com exclusividade pela coluna e mostra que a trajetória Domitila se assemelha bastante com a de outros campeões do BBB. A maioria dos vencedores do programa da Globo enfrentaram o paredão de seis a quatro vezes.

Entre eles, estão: Dourado e Arthur Aguiar, com seis idas, Jean (BBB5), Alemão (BBB7), Vanessa (BBB14), Cezar (BBB15), Paula (BBB19), com cinco passagens e Kleber (BBB1), Dhomini (BBB3), Max (BBB9), Emily (BBB17), Gleice (BBB18) e Thelma (BBB20) que registram quadro paredões.

Porém, no caso da ativista social, ela efetivamente chegou a ser votada pelo público "apenas" por cinco vezes. Nas outras duas ocasiões, Domitila escapou da berlinda ao vencer uma prova bate e volta e foi presentada com um benefício de Paula, que era detendora do poder coringa e tirou a moça da eliminação.

Domitila está insastifeita com adversários

Antes de ser indicada por Bruna, a Miss Alemanha já havia conversado com Sarah e Aline sobre ser sempre opção de voto dos integrantes do grupo Deserto.

"É muito absurdo pra mim", disse ela, que até brincou que não tem mais roupas novas para enfrentar o paredão. "Pra mim, eu fiquei muito eufórica. Como falei, se eu machuquei alguém não foi minha intenção. Foi realmente aquele momento. Eu juro, eu não tinha mais look pra Paredão", se explicou.

