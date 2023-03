Reprodução/TV Globo BBB 23: Tadeu em noite de formação de Paredão





"Vai ter reencontro aqui no Big Brother Brasil!", iniciou o apresentador Tadeu Schmidt no programa de domingo (19). "Na quinta-feira (23), dois ex-participantes desta temporada vão voltar para a nossa casa e quem vai decidir quem retorna ao jogo são vocês [público]", comunicou. Os dois expulsos, Antônio Cara de Sapato e MC Guimê, e o desistente Bruno Nogueira estão fora da dinâmica.





Na próxima terça-feira (21), a pessoa eliminada no Paredão disputado por Fred Bruno, Domitila Barros e Gabriel Santana, vai direto para a Casa do Reencontro, um confinamento paralelo em que ele deverá permanecer até a conclusão da votação que definirá quem retornará ao game.

Na Casa do Reencontro, já estarão confinados Larissa Santos, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo Benedetti, Cristian Vanelli, Paula Freitas, Tina Calamba, Gabriel Fop e Marília Miranda. Todos já estão sem contato com o mundo externo e não viram a formação da berlinda de domingo (19).

Tadeu ainda revelou que a dupla voltará sem imunidade e, nesta semana, não participará nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune.

Nas redes sociais, os eliminados já estão fazendo campanha antecipada para que o público faça mutirão pelo retorno à disputa do prêmio milionário.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho