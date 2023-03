Reprodução/TV Globo 'Fantástico' expõe MC Guimê e Cara de Sapato









O Fantástico usou quase dez minutos de sua programação neste domingo (19) para expor, milimetricamente, cada movimento abusivo de MC Guimê e Cara de Sapato contra Dania Mendez no confinamento do BBB 23. E fez questão de entrevistar especialistas, que cravaram que os rapazes cometeram o crime de importunação sexual. Já os dois participantes eliminados do reality show optaram por fugir e não conversar com a repórter Renata Ceribelli.

Na reportagem, a importunação sexual cometida por MC Guimê foi exibida 14 vezes, enquanto os atos criminosos praticados pelo lutador de MMA, 10.





Na entrevista, a psicanalista Manuela Xavier pontuou os atos criminosos cometidos na casa. "Todos os sinais estavam postos ali. Ela não queria. O corpo dela o tempo inteiro se esquiva dele", disse. Ceribelli, então, perguntou: "Ela estava sorrindo, então as pessoas interpretaram que ela estava aceitando?". A entrevistada consente: "Isso é mais uma expressão da misoginia, imagina-se que em qualquer coisa, as mulheres estão dando abertura, sendo oferecidas", disse.

A advogada Izabella Costa também foi entrevistada pela equipe de reportagem e apresentou as implicações jurídicas do caso, mesmo não havendo, em nossa legislação, uma forma expressa de designar o que venha a ser consentimento sobre os atos praticados.

A matéria citou também Alexandre Coimbra Amaral, que apresentou uma análise psicológica sobre o comportamento tóxico dos homens como uma conduta estrutural que deve ser discutida e modificada.

Guimê e Sapato tiveram suas versões sobre o caso expostas por conta dos vídeos que publicaram nas redes sociais horas antes do início da exibição do Fantástico, que fez questão de frisar que os dois eliminados do BBB 23 não quiseram conversar com Renata Ceribelli.

Nesta semana, os dois acusados de importunação sexual serão ouvidos pela Polícia, que abriu um inquérito para avaliar os crimes cometidos dentro do confinamento contra Dania Mendez.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho