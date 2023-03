Reprodução/Globo Ricardo Alface e Fred Bruno se tornaram rivais dentro do BBB 23





Ricardo Camargo, o Alface, conseguiu dar um salto em sua popularidade nos últimos dez dias após desmascarar Fred Bruno no BBB 23, e empurrar o ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, para o posto de vilão da temporada. Ao contrário de todos os participantes da edição, ele conseguiu dar um salto de 135% no número de seguidores no Instagram.







Até o dia 5 de março, Alface e Fred ainda não haviam declarado guerra um contra o outro. Foi no momento em que o biomédico resolveu tornar pública aos demais colegas a vilania do youtuber que o público começou a vê-lo com outros olhos, e a considerá-lo o "craque do jogo".

De acordo com os dados obtidos com exclusividade pela coluna na plataforma CrowdTangle, Alface contava em seu Instagram com a quantia de 324.295 seguidores até 5 de março. Mas no dia seguinte sua realidade começou a mudar. Em 24 horas ele saltou para 412.152 fãs. Em 7 de março, ele já contava com 578.118 seguidores. E até a publicação deste texto, sua base de admiradores já somava 764.352.

Embora ainda não tenha atingido a cobiçada marca de 1 milhão, o biomédico elevou sua projeção desde a estreia do reality. Antes, ele ganhava entre 2 e 3 mil novos seguidores diariamente. Agora, o fluxo de novos admiradores flutua entre 25 e 35 mil por dia.



Domitila Barros também vem crescendo significativamente nas redes sociais desde que começou a colocar mais sua cara no jogo e partir pra cima principalmente de Fred Bruno, a personalidade mais detestável da casa no momento. Assim como Alface, seu crescimento começou a ampliar também a partir do dia 6 de março.

Ela vinha ganhando timidamente novos admiradores, mas no dia 6 de março ela deu um salto expressivo para seus padrões: de 447.796 subiu para 460.057. E continuou. De lá para cá, aumentou sua base em 71%, e hoje já conta com 628.678 seguidores.

Curiosamente, Fred Bruno começou a perder admiradores neste período. No intervalo de 48 horas, 50 mil pessoas deixaram de segui-lo no Instagram. E sua curva na plataforma, desde então, anda imprecisa, com alguns dias recuperando o público perdido, e em outros perdendo ainda mais admiradores.