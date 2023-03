Pedro Araújo e Deivid Correa/Divulgação Luan Santana gravou seu novo DVD no estádio do Mineirão





Luan Santana fez um show grandioso, de investimento milionário, e com 25 canções inéditas para gravar o DVD Luan City 2.0, realizado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado (18). Mas o figurino do sertanejo foi o que movimentou as redes sociais no fim de semana. A coluna esteve no local, conversou com o cantor e já abordamos alguns detalhes das roupas que ele usou. Mas agora vamos à ficha completa, que você lê com exclusividade aqui.



A responsável pelo stylist do cantor atende pelo nome de Mari Santana. Achou uma coincidência ela ter o mesmo sobrenome do artista? É porque Mari é mãe de Luan, costureira de mão cheia e sempre se preocupa em fazer com que o filho chame atenção no palco. E ela conseguiu!



Para compor o figurino, Mari buscou as principais referências no mercado internacional. E por mais que alguns internautas tenham visto um pouco de Elton John ou Elvis Presley na capa branca cheia de pedrarias que Luan usou na abertura da performance, ela se inspirou em ninguém menos que Harry Styles.

O estilo genderless usado pelo ex-integrante do One Direction em suas performances e premiações tem conquistado muitos adeptos na cena musical internacional. No Brasil, um cantor do meio sertanejo, que tem suas raízes incrustradas no machismo e no conservadorismo, nenhum artista do ramo havia experimentado. Luan não pensou duas vezes e topou a ideia de sua mãe.

O figurino foi inteiramente feito à mão. Mari foi a responsável pelo desenho, corte, costura e incremento de pedrarias. Todo seu trabalho levou cerca de 2 meses para ficar pronto. E Luan aprovou na mesma hora. A coluna apurou que ela passou dias e noites trabalhando atenciosamente na missão, incluindo finais de semana, para conseguir confeccionar tudo em tempo hábil. E deu certo!



Alguns detalhes fizeram a produção atrasar. E o principal deles é a agenda corrida do artista, que teve a ideia de produzir este DVD em novembro de 2022. Ao mesmo tempo em que definia os detalhes e dava vazão às ideias grandiosas que passaram por sua mente, ele tinha que cumprir com os shows que estavam programados.

As idas de Luan à casa da mãe para coneguir fazer as provas foram raras. Ela contou com ajuda da equipe de estrada de seu filho, que constantemente media as circunferências abdominal e do peito do artista, para ver se ela precisaria fazer ajustes dentro do planejado.

A capa branca foi a que mais chamou atenção, por ter sido usada na abertura da performance. Mas Luan também usou outros figurinos, como regatas bem fechadas nas extremidades, mas com diversas aberturas em outras partes do corpo, além de calças que podem muito bem ser usadas por todos os tipos de pessoas. Como disse anteriormente, a inspiração foi Harry Styles, um dos expoentes da moda genderless na cena musical.



Show grandioso

A coluna tem outros números impactantes para te apresentar. A estrutura do Luan City 2.0 foi gigante. A cena completa teve 9 palcos, que permitiu o artista se conectar com todas as áreas da pista, dando atenção para os vipinhos e vipões (como diria meu amigo Lucas Pasin). No total, a gravação contou com 65 mil pessoas nas plateias.

A estrutura do palco principal contou com um elevador, e atingiu uma altura equivalente à de um prédio de dez andares. No total, havia 2.600 profissionais trabalhando no evento, sendo que 80 eram bailarinos que se apresentaram ao longo do espetáculo.

A estrutura teve mais de mil luzes e incontávei efeitos especiais, sublinhados por lasers da melhor tecnologia. O espetáculo contou com uso de câmeras como a spider, que, segundo a organização do DVD, nunca foi usada em um show no Brasil --apenas na abertura das Olimpíadas do Rio, que impressionou o planeta, e na Copa do Mundo.