#1 Babu Santana (BBB 20)

O ator está no topo da lista com 10 indicações ao paredão. Ele, no entanto, acabou eliminado na última berlinda da edição, em que disputou com Thelma, a campeã do reality, e Rafa Kalimann. Ao todo, o artista teve 57,15% dos votos e perdeu a chance de ganhar R$ 1,5 milhão mesmo com uma passagem pelo programa tão conturbada. Babu foi alvo de comentários preconceituosos feitos pelos próprios colegas de confinamento, o que deixou boa parte do tempo isolado.