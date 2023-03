Reprodução/Instagram Virginia Fonseca foi procurada por empresária para fazer ação nas redes sociais em 2020





Virginia Fonseca está sendo processado pela influencer Dhaisa do Carmo por se recusar a devolver os valores de uma publicidade não realizada em meados de 2020. Na época, a dona da marca WePink foi contratada para divulgar uma promoção na loja de roupas da empresária, mas não honrou com o acordo completo. Agora, a ex-contratante pede na Justiça que a loira a indenize no valor de R$ 73 mil -- referente a ação de danos morais e ao ressarcimento do trabalho.





A coluna teve acesso aos autos do processo, que corre na 10ª Vara Cível de Londrina, no Paraná, em que a autora da ação conta ter sido lesada por Virginia. Além dela, a empresa do influencer Rezende também foi citada. Na época do ocorrido, o produtor de conteúdo era responsável pelo gerenciamento da carreira da esposa de Zé Felipe.

De acordo com o depoimento de Dhaisa do Carmo, Virginia foi contratada para prestar serviços por meio da postagem de três Stories e um foto no Feed em seu Instagram entre os períodos de 17 de março de 2020 a 24 de março de 2020.

No contrato, Dhaisa era responsável por enviar a foto e a legenda do publipost e assim o fez após encontrar uma "foto aleatoriamente no Instagram" e ter sugerido para Virginia que a arte fosse inspirada no modelo.

No entanto, após a influencer digital postar o conteúdo em suas redes sociais, a contratante foi alertada por seus seguidores q ue a foto utilizada por Virginia na postagem era uma plágio. Assim, Dhaisa entrou em contrato com a influencer, que fez a exclusão horas depois.

Nos dias seguintes, a empresária questionou se haveria a possibilidade de postar uma nova publicidade com outra foto. Porém, a equipe se recusou.

Por fim, Dhaisa revelou que tentou conversar diversas vezes com Virginia e sua equipe para solucionar a história até o fim de 2020 e o restante de 2021 para reaver seu dinheiro. Para ela, a publicidade não havia sido feita de acordo com o estipulado.

A empresária pede na ação a devolução dos R$ 13 mil investidos na campanha não realizada, e mais R$ 60 mil por danos morais, já que ela alega ter sofrido prejuízos na reputação de sua loja de roupas.

Dhaisa revelou detalhes do processo

Em suas redes sociais, a influencer contou para seus seguidores sobre a ação que move contra Virginia. Ela fez um vídeo nesta sexta-feira (17) com detalhes do processo.

"Não tenho nada contra ela. A gente faz um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Enfim, eu cumpri todos os meus compromissos, tudo que estava acordado no contrato e ela simplesmente não cumpriu a parte dela. Na ocasião, eu tentei fazer um acordo com a assessoria dela. Inclusive, eu entrei contato com a mesma pelo Instagram onde ela falou que seria tudo resolvido que não passava de um mal entendido", acrescentou.

A empresária, no entanto, explicou que foi bloqueada pela assessoria de Virgínia quando tentou fazer tal acerto amigável: "E a mesma falou que eu deveria procurar meus direitos na Justiça e foi isso que eu fiz. Gente, foi isso que eu fiz desde 2021. Eu abri essa ação contra ela", completou.

Dhaisa ainda afirmou que, se soubesse do encerramento da história, nunca teria fechado tal publicidade com Virgínia: "Eu não sei da índole dela, é claro. Se eu soubesse antes, eu jamais teria fechado essa parceria. [...] Gente ganhar dinheiro é muito bom né? Mas sem prejudicar ninguém", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim