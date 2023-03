Reprodução/Youtube Lucas Souza cometeu gafe ao vivo e esqueceu o nome da emissora de TV com a qual assinou contrato





Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, acabou de ser contratado pela RBTV para apresentar um quadro semanal de saúde e bem-estar no Tarde Top, liderado por Nani Venâncio. Para anunciar a novidade, ele foi ao Chupim, da Metropolitana. Mas o ex-militar simplesmente esqueceu o nome do programa em que irá trabalhar e da emissora com a qual assinou o contrato nesta sexta-feira (17).





Durante o bate-papo ao vivo, transmitido pela rádio e pelo YouTube, os apresentadores pediram mais detalhes do novo trabalho e Lucas simplesmente se esqueceu. Ele virou para seu empresário, que também estava no estúdio, e pediu ajuda para se lembrar do nome do programa e da emissora de TV.

"Comecei bem já", disse ele, visivelmente constrangido após Arthur Pires, Barthô e Bebe pedirem para o empresário do ex-militar dar as informações sobre o novo local de trabalho de Lucas.

"Tarde Top, da Nani Venâncio", disse ele, envergonhado com a gafe. "Vou apresentar um quadro que fala sobre saúde, atividade física. É uma parte que eu mostro no meu Instagram. Eu dou muita dica de atividade física e gosto de me cuidar", explicou ele.

Lucas tentou cavar uma vaga no time de comentaristas do programa, mas foi lembrado de que o nome de Jojo Todynho sempre é citado no Chupim. Os apresentadores ainda o provocaram, com bom humor, tentando fazê-lo citar o nome da funkeira --algo que ele está proibido de fazer por uma determinação judicial.