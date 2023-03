Divulgação/Globo Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do BBB 23





O episódio de importunação sexual da vítima Dania Mendes, ocorrido na madrugada de quarta-feira (15) dentro do BBB 23, engajou o público, autoridades jurídicas, levantou debates na web e impulsionou, inevitavelmente, o posicionamento dos patrocinadores da atração.





O Mercado Livre, patrocinador da categoria Big, foi a primeira marca a se manifestar publicamente sobre o tema. A frase "Chega de Assédio" na publicação postada no Instagram foi divulgada acompanhada de uma legenda fazendo referência ao episódio. "Até mesmo um aperto de mãos só deve acontecer quando há consentimento de ambas as partes", anunciou.

Logo após, Ademicon, Riachuelo, Coca-Cola, Nestlé, Seara, Chevrolet, Zé Deliveru, Carrefour e outras marcas patrocinadoras do BBB 23 também se manifestaram sobre o crime. Confira:

















































































Existem limites que não podem ser ultrapassados e assédio é um deles. Não tem nada a ver com a roupa que uma mulher usa. Defendemos o direito de todas serem e usarem o que quiserem sem ter o corpo invadido. Nossa solidariedade às mulheres que passaram e passam por esta situação. — Riachuelo 💃🏽 (@riachuelo) March 16, 2023









👉 Papo reto aqui pra vocês: a magia só acontece na base do respeito. 👈



Qualquer atitude contrária aos nossos valores NÃO nos representa e não passamos pano! — Coca-Cola Brasil 🧊 (@CocaCola_Br) March 16, 2023









Respeito e consentimento são necessários em todas as relações e em qualquer idioma. pic.twitter.com/x3iKtDqMaY — Seara Brasil (@seara_brasil) March 17, 2023









O único caminho é o do respeito. Não é não em todos os idiomas. pic.twitter.com/qd4wNNKrpm — Chevrolet Brasil (@chevroletbrasil) March 17, 2023









O BBB 23 é a edição do reality com melhor desempenho comercial. São 35 marcas que aparecem patrocinando provas, festas, dinâmicas e ações. Por estarem diretamente atreladas ao programa, ao longo do dia, as marcas patrocinadoras acabaram também sendo cobradas pelo público a respeito dos acontecimentos no programa.



Nessa quinta (16), a Globo exibiu cenas da festa da noite anterior, em que o cantor Mc Guimê tocou no corpo de Dania e Antonio Cara de Sapato tentou beijá-la e abraçá-la. Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt entrou em contato com a casa para avisar que ambos estavam eliminados do BBB 23.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho