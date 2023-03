Reprodução Halessia se defendeu antes ter aceitado publi de marca de Virgínia Fonseca





A novela sobre a base nova de Virgínia Fonseca está longe de acabar. Dessa vez, a drag queen Halessia veio a público neste sábado (11) para esclarecer porque fez uma vídeo publicidade em que falou bem do produto lançado pela WePink, que foi reprovado por diversas influencers do segmento de beleza como Karen Bachini. A artista foi cobrada por seus seguidores por ter aceito o trabalho.





"Eu fui pago pra divulgar o produto quando ele saiu. No caso, apresentar para meus seguidores, falar as características, testando na minha pele e concluir com uma maquiagem drag queen. E uma maquiagem drag precisa de camadas e finalização, eu não faço o tipo de vídeo teste que adiciona água igual as outras blogueiras fazem, que é passar apenas o produto e ir testando, comparando. Eu nunca fiz esse tipo de resenha, se vocês derem uma olhada no meu canal, no meu Instagram, eu nunca faço esse tipo de resenha porque não é o meu forte, eu deixo pra quem tem mais propriedade pra falar dessa forma", começou.

Halessia seguiu e disse que em nenhum momento se propôs a analisar se a base valia os R$ 200 cobrados pela marca de Virgínia, mas que percebeu durante a aplicação do produto que ele tinha certa dificuldade para espalhar. Tal ponto criticado por algumas blogueiras de beleza.

"Durante o procedimento da maquiagem que eu fui conseguindo assentar e deixar tudo no lugar e no final ficou um resultado legal depois que eu selei estava tudo no lugar certinho. Então, basicamente o vídeo era apresentar o produto e como ficava minha maquiagem e foi isso que eu fiz gente", acrescentou.

A drag queen também relembrou sobre as críticas da qualidade do materia l, em que deixou as linhas finas e poros mais aparentes em outros maquiadores e influencers que testaram a base e reforçou que o item da WePink funcionou para sua pele: "Eu estava fazendo justamente exclusivamente pra minha pele. Mostrando como ficava na minha make drag queen. Então em momento algum eu quis enganar alguém, eu quis falar que valia ou não valia alguma coisa. Então eu acho que as pessoas estão interpretando errado aquele meu vídeo".

Drag esclarece suposta manipulação em teste

Halessia também falou sobre o seu teste de transferência, quando verifica o que acontece com a base no rosto em contato com a água. No caso da drag, ela optou por ter usado pó solto para fixar melhor o produto na pele, o que obviamente o deixa mais grudado. Tal método fez com que seus seguidores o acusassem de enganação, já que as demais influencers que resenharem o produto de Virgínia fizeram o mesmo procedimento sem produto adicional.

"Então sim, eu fiz o teste de transferência com a pele selada porque selo todas as minhas maquiagens e dessa vez não iria ser diferente. Foi isso gente. Inclusive eu estava eu estava falando agora aqui com a Karen Bachini, ela me incentivou a postar esse vídeo porque ela viu que estavam tendo mal entendido", completou.

"Eu não estou defendendo a base, não estou defendendo a marca, não estou falando que vale ou não vale R$ 200 reais, eu realmente só tinha feito aquele vídeo porque eu fui pago pra apresentar o produto ao mercado na minha maquiagem. Então, espero que vocês entendam e é isso gente eu não quero momento algum gerado entendimento de enganar alguém aqui na internet", finalizou.

Confira o vídeo completo de Halessia:





*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.