Com a pecha de ser uma emissora com programação focada em um público mais velho, o SBT quer voltar a atrair aos jovens. Por isso, a empresa produziu um título com a apresentação de Benjamin Back nos moldes do Programa Livre, que se inspire no Pânico na TV e tenha convidados polêmicos como o Superpop.





A estreia do programa, que acontecerá nas próximas semanas, já foi gravada nos estúdios do SBT. O piloto foi feito com o comediantes Victor Sarro e Fausto Carvalho com a presença musical de Maneeva e Vavá. A ex-BBB e influencer digital Marcela MC Gowan também participou da dinâmica do novo título, que ainda não possui nome.

Já a direção do programa fica a cargo de Tiago Galassi e Edison Filho, e a ideia é que novos títulos com aspecto mais jovial sejam apresentados na grade do SBT nos próximos meses. O canal quer voltar a conversar com o público mais novo, que se afastou da televisão por conta das redes sociais e não se vê representada na TV aberta.

Programa Silvio Santos também quer conversar com jovens

Fontes da coluna afirmam que o principal programa do SBT também está preocupado em conversar com os jovens. Por isso, nas últimas edições, o título tem chamado convidados que sejam de interesse dessa faixa etária.

No próximo domingo (12), inclusive, o título exibirá a participação de parte do elenco da segunda temporada de Casamento às Cegas, da Netflix, no quadro Não Erre a Letra. Thamara Therez, que foi uma das participantes do reality show da plataforma de streaming, fez uma postagem nas redes sociais com fotos no programa do SBT. Confira:





