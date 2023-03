Reprodução/GNT Astrid Fontenelle na condução da nova temporada do Saia Justa, programa da GNT





Os famosos também passam por perrengues tecnológicos. O mais recente deles aconteceu com Astrid Fontenelle . Por desatenção, a comunicadora criou na quarta-feira (8) um grupo no WhatsApp com vários famosos que estavam em sua agenda de contatos. Ela tentava mandar uma imagem com o aviso de estreia da nova temporada do Saia Justa por meio de uma lista de transmissão.





A situação causou um desconforto entre alguns famosos, já que seus números foram vazados para outros contatos da agenda de Astrid. Fontes da coluna disseram que uma assessora convidada por engano confessou no grupo que a apresentadora deu uma bela ajuda, já que ela terá um evento nos próximos dias e está como um mailing pronto por conta da quantidade de celebridades conquistadas com o deslize da titular do GNT.

Entre os contatos vazados, estavam: Xuxa Meneghel, Bela Gil, Preta Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz.

A coluna conversou com duas pessoas que estavam neste grupo criado pela apresentadora do GNT, e uma delas soltou a seguinte pérola: "No Dia Internacional da Mulher, Astrid pune todas as mulheres com mais um grupo no WhatsApp. Parabéns, Astrid", brincou.

Nova formação do Saia Justa estreou dia 8

Com a apresentação de Astrid e Larissa, Gabriela Prioli e Bela Gil estrearam na nova formação do Saia Justa que estreou na última semana. A primeira convidada da temporada foi Xuxa.

A ex-apresentadora infantil chocou os espectadores em sua participação no programa do GNT. Ela contou que, após ter dado à luz Sasha, foi submetida a uma série de procedimentos estéticos sem sua autorização.

Na época, Xuxa queria apenas ter colocado silicone nos seios, mas Marlene Mattos fez com que a equipe médica fizesse uma intervenção com lipoescultura. A rainha dos baixinhos só descobriu o procedimento após acordar da cirurgia e sentir o corpo dolorido.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.