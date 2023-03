Reprodução/Instagram Cris Dias e Thiago Rodrigues são pais de Gabriel, de treze anos





Apresentadora do Band Esporte Clube, Cris Dias recorreu ao Twitter neste sábado (11) para que seu filho Gabriel, de treze anos, receba a pensão do pai, o ator Thiago Rodrigues. A jornalista pediu que seus seguidores mandem um recado ao artista se o encontrarem, já que ele não responde a suas mensagens ou aos recados da criança.





"Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí , manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?", postou a jornalista, na rede social.

Em resposta a reclamação, um seguidor disse que acreditava que tal situação só acontecia com pais de classes sociais mais vulneráveis. "Triste isso! Torcendo por ti e pelo filho", completou um perfil identificado como Vinícius Nascimento.

Cris Dias explicou ao perfil que também passou por uma situação semelhante quando crescia. "Pior que tenho essas lembranças como filha… E agora vejo isso acontecendo com o meu filho também. Triste. Mas é por isso que luto! Porque ninguém merece esse descaso", completou.



Na noite de sexta (10), a jornalista já havia reclamado na plataforma que Thiago havia descumprido um acordo judicial que os dois teriam feito em relação a pensão de Gabriel. "Pensão mensal oficialmente atrasada e genitor sumido. De que me adianta ter um acordo judicial?", falou.



Ela continuou: "Último dia pra efetuar o pagamento de pensão, que seria no quinto dia útil mas sou legal. Mas mesmo com acordo jurídico, todo mês tem pedido de redução. Se tem acordo, porque não pedir redução direto na justiça? Pra que encher a cabeça da mãe solo que já cuida de tudo sozinha?!", reclamou.



Cris ainda revelou insatisfação com a suposta série de pedidos de Thiago para reduzir o valor . "Esses alecrins acham que podem burlar os caminhos, né?! Não, não podem. Quer redução? Pede, e prova que não tem dinheiro, na justiça. Mas acho engraçado que pra beber e cair por aí sempre tem. O mistério da falta de grana seletiva, a gente vê por aqui", ironizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.