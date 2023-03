Reprodução/Instagram Mara Maravilha e Gabriel Torres podem integrar o elenco do Casais em Apuros





Apaixonada por reality shows, Mara Maravilha não deve ficar muito tempo fora da TV após sua saída do SBT . A cantora entrou na mira da Record e é um dos nomes que mais estão animando a direção artística da casa para integrar o elenco da primeira temporada de um reality show inédito que a emissora iniciará as gravações em breve.







A coluna apurou que o nome de Mara Maravilha está na lista de participantes do Casais em Apuros, novo formato que será exibido dentro do Hora do Faro , uma adaptação do Famosas em Apuros, que já rendeu índices de audiência interessantes ao dominical liderado por Rodrigo Faro.

Ela entraria na competição juntamente com seu marido, Gabriel Torres, que também já vinha sendo sondado para integrar o elenco de A Grande Conquista, outro reality show inédito, que tem estreia prevista para maio e é hoje a maior aposta da Record para o primeiro semestre.

Ainda não tenho a informação se a ex-funcionária de Silvio Santos já assinou o contrato, mas ela já conversou com a direção da emissora de Edir Macedo, recebeu o convite e uma boa proposta de cachê. A conclusão desta negociação deverá acabar, no mais tardar, na próxima semana, já que o início das gravações é previsto para a segunda quinzena de março.

Mara Maravilha no elenco é garantia de que a Record terá bons índices. Dona de uma legião de fãs --e de uma legião de haters--, ela é conhecida por seu temperamento forte e por não levar desaforos para casa. Tanto que ela figurou como uma das protagonistas de A Fazenda 8, reality que foi fundamental para ela retomar sua carreira na TV.

Foi após sua exposição diária e em rede nacional, com direito a muitos barracos e confusões, que ela voltou a ser convidada com frequência para outros programas de TV, incluindo os do SBT, que percebeu a elevação dos índices de audiência todas as vezes em que ela participava.

Daí nasceu o contrato para integrar o Fofocando (que depois foi rebatizado para Fofocalizando), que tinha apenas Leão Lobo e Mamma Bruschetta como titulares. Sozinhos, eles não conseguiam segurar bons índices e rapidamente os reforços começaram a surgir. Mara foi um dos primeiros.

Demitida há poucas semanas do SBT, após um longo período na geladeira, Mara não quer ficar muito tempo afastada da TV e tem conversado com seus contatos para conseguir se reestabelecer fixamente novamente. Errada ela não está. E como ela ama reality show, o Casais em Apuros pode ser sua porta de entrada para outros projetos dentro da emissora de Edir Macedo.

Até mesmo sua participação no júri do Canta Comigo, reality musical do programa de Rodrigo Faro, também está no radar. Mas isso a gente detalha melhor em outro texto.