Reprodução/Record Adriane Galisteu comandou o Power Couple, mas não estará à frente do novo reality





Após anunciar o cancelamento provisório do Power Couple Brasil neste ano, a Record não irá ficar sem reality show de casais e já está em fase de produção e seleção de elenco para a nova atração, que será inteiramente gravada e exibida somente aos domingos, sob o comando de Rodrigo Faro, no Hora do Faro.







Sabe aquela competição Famosas em Apuros? Pois bem, agora teremos a primeira edição do Casais em Apuros. A dinâmica consistirá em levar os casais famosos para passar alguns perrengues em provas e sofrer com acomodações sem luxo e conforto em troca de um prêmio em dinheiro.

A coluna apurou que a Record já está selecionando o elenco, que deverá contar inicialmente com três casais. E as gravações estão previstas para começar em breve, logo após o Carnaval.

O Famosas em Apuros rendeu índices de audiência interessantes ao Hora do Faro por conta das participantes selecionadas para as três edições realizadas até o momento.

Li Martins foi a campeã da primeira edição, realizada em setembro de 2021. No ano seguinte, o Hora do Faro teve duas temporadas exibidas sequencialmente, uma em janeiro e outra em fevereiro. A campeã da segunda edição foi Deborah Albuquerque, e a da terceira foi Anamara Barreira.

Procurada, a Record não deu mais detalhes à coluna sobre a produção do reality Casais em Apuros.