Reprodução/Youtube Mara Maravilha confirmou que não está mais no elenco do SBT





Após fazer um enorme mistério em torno de sua saída do SBT, Mara Maravilha, enfim, admitiu que não teve o contrato renovado com a emissora de Silvio Santos. O acordo chegou ao fim na semana passada e ela optou pelo silêncio e tentou despistar os jornalistas que a procuraram nos últimos dias.







"O SBT nunca vai sair de dentro de mim, vai estar sempre vivo dentro de mim. E Mara Maravilha sempre vai fazer parte do SBT. Só que agora eu renovei as minhas asas e vou fazer novos voos. Isso não quer dizer que eu não vou estar no SBT. Além do que, poxa vida, eu só tenho gratidão, só tenho lindas histórias para contar", disse a apresentadora.

Mara fez uma live em seu canal no YouTube e aproveitou para lançar seu programa na web, o Pod Mara. Ela levou quase 1h30 para entrar no assunto que pairava no ar e tentou prender a audiência relembrando detalhes de sua carreira e também para explicar como será sua nova empreitada.

Em seu discurso sobre a não renovação do contrato, Mara disse que é alvo de inveja e disparou uma série de indiretas para as pessoas, que segundo ela própria, não torcem por seu sucesso.

"Claro que existem os invejosos, mas aonde não existem invejosos? Quem não sofre por causa de um invejoso? E eu me vejo como o Chaves. O Chaves era o menor da vila, ele morava no barril. Mas ele era invejado, perseguido. Muitas vezes nós não somos invejados pelo que temos, mas pelo que somos. Eu sou a Mara Maravilha, eu sou essa pessoa forte, feliz, que dou a volta por cima", disse.

"Então com certeza vocês vão me ver lá no SBT muitas vezes, mas agora vou poder aceitar mais os convites das outras emissoras e logo logo terei novidades para vocês", acrescentou.

Nas quase duas horas de transmissões, Mara chegou a ter 250 pessoas assistindo simultaneamente sua live e respondeu a diversas dúvidas de fãs sobre sua carreira na música e na TV. E basicamente fez uma transmissão para agradar seus apoiadores, cantando músicas gospel e seculares.