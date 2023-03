Reprodução/Instagram Ana Hickmann decreta fim da treta entre ela e Galisteu

A apresentadora e modelo Ana Hickmann decidiu por um fim na briga que tinha com Adriane Galisteu, gerada há mais de dez anos. Em seu canal no YouTube, Ana revelou, após ser questionada por um fã, se ela já havia se entendido com a apresentadora de A Fazenda, após ela ser contratada pela Record. E a líder do Hoje em Dia foi bem direta.























"Você se acertou com ela?", perguntou o fã. "A gente teve essa oportunidade de ter esse encontro na emissora, e eu soube que ela estaria no palco, eu disse para o meu editor: 'Por favor, eu faço questão de estar nesse programa', para que de uma vez por todas acabar e botar uma pedra em cima disso. Eu espero que seja recíproco, espero do fundo do meu coração[...]. No dia anterior, a gente conversou, eu e a produção, e nós preparamos um buquê de flores para recebê-la no camarim e naquele dia eu fiz questão de chegar meia hora antes para estar lá para recebê-la", esclareceu ela.

Além disso, a apresentadora resolveu colocar todos os pingos nos is e trazer a verdade sobre coisas que foram ditas no passado sobre as desavenças, que ela alega serem falsas.

"Foram ditas algumas coisas no passado que não foram verdadeiras. Foi dito que eu pedi para eu não me encontrar com ela ou que ela tinha feito esse pedido. Isso não procede", disse aos fãs

Mas a resposta não acabou aí. "Tivemos um momento de descontração, mas sem proximidade, porque eu não sei ser de mentira. Eu não posso simular ou tentar uma simulação que não era real. Uma coisa que eu acho que foi muito bom pra ela quanto para mim é que o tempo e a maturidade fazem bem para todos nós, o tempo cura as coisas, e é a maior verdade de todas", declarou a modelo.

Para relembrarmos um pouco, a briga entre as duas já é antiga, envolvendo muitos comentários sobre a vida pessoal e profissional. Porém, a mais recente foi quando Galisteu falou que Ana Hickmann se tornaria uma pessoa melhor quando fosse mãe. Mas hoje, as duas colocaram um ponto final no histórico de desentendimentos.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii