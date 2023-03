Reprodução/Instagram Lima Duarte se pronuncia sobre acidente e nega negligência









Após atropelar a motociclista Simone Regina de Abreu Nunes na Avenida Antártica, em São Paulo, na sexta (3), Lima Duarte enviou uma assistente social para ajudar na recuperação da vítima e declarou manter contato com familiares da mulher. A entregadora de aplicativo está aguardando uma cirurgia após fraturar os ossos da bacia e do fêmur em cinco lugares diferentes. Anteriormente, ela havia exposto o desamparo do ator à situação .





"Ele mandou uma assistente social, que falou que estava vindo em nome dele e da família dele. Que queriam colaborar comigo e me ajudar no que eu estivesse precisando, mas não entrou em detalhes. Chegou meu almoço na hora ela falou assim: 'Ah, não vou atrapalhar seu almoço'. Cortou a conversa e foi embora, falando que ia voltar outro dia. Então ficou uma coisa assim bem abstrata", revelou a condutora de aplicativo em conversa com a jornalista Fabíola Reipert.

O ator usou suas redes sociais para falar sobre o acidente e reafirmar que prestou todos os socorros necessários à vítima.



"De fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, onde prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estou torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de uma representante da família", afirmou.

Aos 92 anos, Duarte disse ainda que está com os exames para dirigir em dia e se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos ligados ao acidente.

"Minha habilitação está válida, e todos os meus exames obrigatórios por lei, em dia. Reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar para esclarecer todos os fatos", garantiu.

