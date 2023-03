Reprodução Simone foi atropelado por Lima Duarte na última quarta-feira (1) em São Paulo









Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, permanece no hospital Santa Casa de Misericórdia, na região central de São Paulo, após ter fraturado cinco ossos da bacia em acidente com o ator global Lima Duarte . A motociclista contou à coluna a angústia que está vivendo à espera da operação.

"Ainda não tem data marcada, nem previsão de quando vou fazer essa operação. Estou esperando o dia em que o médico irá vir me ver para falar como e quando vai ser a minha operação porque, na verdade, nem o médico eu vi ainda. Só estou tomando remédio para dor", desabafou.







A entregadora de aplicativo comentou que o guidão da moto em que estava ficou preso no espelho retrovisor do carro e que tudo teria ocorrido muito rápido durante a ultrapassagem conduzida pelo ator. Ela ainda explicou que foi arrastada pelo asfalto, enquanto o veículo saiu rolando. Socorrida pelo resgate, ela foi encaminhada ao hospital Santa Casa de São Paulo, onde segue internada.

Na reportagem publicada ontem pela coluna, Simone relatou que ouviu Lima Duarte dar um depoimento falso à polícia, tentando culpá-la pelo acidente que sofreu.

"Eu caída no chão ouvi ele contar uma história completamente contrária falando que eu tinha ido com a moto para cima dele, sendo que qualquer laudo prova que ele bateu na minha moto e saiu arrastando. Muitas pessoas viram, mas só que todos foram embora, porque estavam no ponto de ônibus e seguiram seus caminhos. Não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. Até as pessoas próximas estavam mais preocupadas em tirar foto com ele", falou.



Em nota, Lima Duarte afirmou que prestou socorros e deu assistência à motociclista. No entanto, Simone revelou que está no local sem nenhum auxílio do artista.

"Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", diz a nota enviada pela assessoria de imprensa do ator da Globo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.