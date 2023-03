Reprodução/Youtube Claudia Barthel e Kallyna Sabino foram demitidas da Jovem Pan; Marcela Rahal (à dir.) está negociando com o canal





Em um processo intenso de reestruturação de equipe, a Jovem Pan demitiu as apresentadoras Claudia Barthel e Kallyna Sabino para poder dar espaço a jornalistas que foram desligados recentemente de emissoras de maior prestígio, como a Globo e a CNN Brasil. Elaine Bast, Marcela Rahal e até mesmo Evandro Cini estão no radar da rede de comunicação de Tutinha.







Além de demitir todos os extremistas e radicais que faziam parte de seu time até o fim da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, o canal de notícias quer apagar de vez a imagem de "emissora bolsonarista" e também pretende ser mais ativa e relevante no noticiário, trazendo profissionais que tenham boas fontes para começar a dar furos de reportagem.

As duas apresentadoras desligadas pelo canal eram queridas pela chefia, mas dentro desta nova estratégia se tornaram peças dispensáveis. Claudia, que comandava o Jornal da Manhã 2°Edição, completaria um ano na Jovem Pan no final de março. Antes, ela havia trabalhado por 20 anos na RedeTV!, sendo a primeira âncora de um telejornal da emissora. Também passou pela Globo e pela extinta TV Machete.

Kallyna, por sua vez, havia deixado o SBT em 2019, onde trabalhou por quase dez anos, para se aventurar na Jovem Pan, quando o projeto de TV ainda nem havia saído do papel. Ela passou por quase todos os noticiários da casa, do Pânico, e vinha atuando no noturno Fast News.

A coluna apurou que mais nomes devem ser limados do atual time de âncoras para dar espaço a outros nomes que estão em seu radar. Marcela Rahal, que foi demitida da CNN Brasil em dezembro, está negociando seu retorno à Jovem Pan e deve ser uma das novas titulares do Fast News.

Também demitido da CNN, Evandro Cini também iniciou algumas conversas com a rede de comunicação de Tutinha. Ele era um dos âncoras mais versáteis da CNN Brasil, sem rejeição pelo público e ainda recheava os telejornais pelos quais passou com seus furos de reportagem.



Elaine Bast também é um interesse explícito da Jovem Pan . Em apenas uma semana, ela participou duas vezes do Morning Show, que teve seu elenco quase alterado quase por completo nos últimos meses. E suas conversas com a casa já estão na fase final das negociações.