Reprodução/Globo Key Alves se despede de Domitila Barros e Cezar Black do BBB 23





Não dá pra saber se foi estratégia de marketing ou pura falta de noção, mas Key Alves deu um baita prejuízo à Globo na nite de terça-feira (7): ela fez uma ação de merchandising de um restaurante de São Paulo ao vivo, bem no momento em que estava deixando o confinamento, sem pedir autorização para a emissora. Resultado: virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.





Prestes a sair da sala da casa, e recebendo um abraço de despedida de Cara de Sapato, Key soltou a seguinte frase: "Quero todo mundo lá no Paris 6 depois, hein?". Para quem não sabe, o Paris 6 é uma rede de restaurantes badaladíssima, com pratos caros, todos assinados por personalidades da mídia. Mas a qualidade é questionável. Há diversos vídeos no Tiktok com reviews de frequentadores comuns detonando a aparência e o sabor das receitas.

E desde agosto de 2022 a rede passou a contar com um prato que leva o nome de Key Alves: o Poulet Rôti a la Sauce L'ancienne à Key Alves. Embora o nome aparente certa sofisticação, a receita não passa de um frango assado com molho de mostarda, arroz à grega e batatas rústicas.

A ação de merchandising ao vivo pegou a Globo desprevenida. Durou menos de 5 segundos, mas foi o que bastou para se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter. E a projeção disso, meus caros, é incalculável.

Mas para ter uma breve noção do prejuízo da emissora, vamos levar em consideração o valor das cotas de patrocínio vendidas pela Globo para os patrocinadores que compraram o Top de 5 segundos do reality: R$ 37 milhões, para três inserções por semana. Para chegar em um valor próximo do que o Paris 6 teria que pagar por esta ação involuntária de Key Alves, temos que levar em consideração que o programa ficará no ar por 15 semanas.

Então, primeiramente dividimos o valor da cota por 15, que nos faz chegar a R$ 2,47 milhões. Em seguida, mais uma divisão, desta vez por três, que é a quantidade de dias que o patrocinador tem na semana para ocupar o espaço de 5 segundos. Com isso, chegamos a aproximadamente R$ 820 mil.

Não dá para ter certeza se este é o real valor que a Globo cobraria da rede de restaurantes para uma inserção única de seu nome dentro do BBB 23, até porque a emissora oferece pacotes especiais de ações de merchandising. Mas o que sabemos é que a emissora faturou mais de R$ 1 bilhão com as empresas que decidiram patrocinar o programa.

Esta não é a primeira vez que a rede de restaurantes é citada no reality show. No BBB 20, em uma lavagem de roupa suja entre Rafa Kalimann e Bianca Andrade, o estabelecimento foi mencionado. A empresária do ramo de beleza tentava explicar para a ex-namorada de José Loreto uma situação que havia rolado no Paris 6, muito antes de entrarem no reality show da Globo, e que fez Boca Rosa ficar com ranço da vice-campeã da temporada. Assista: