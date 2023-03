Sertanejos passam por recauchutagem e fazem de lipo a aumento de pênis

Os artistas sertanejos colecionam fãs pelo talento musical, mas também por conta do visual. Do estilo country ao físico, a aposta de muitos cantores tem sido a mudança estética, que vai do emagrecimento até aos famosos procedimentos (incluindo aumento das partes íntimas). Saiba quem entrou na onda e vem aumentando o sucesso com a nova aparência: