Divulgação Givanildo Menezes foi recontratado pela CNN Brasil e é o novo Diretor de Jornalismo





A CNN Brasil acaba de recontratar Givanildo Menezes, o Giva, como seu novo Diretor de Jornalismo. Ele havia se desligado do canal de notícias em dezembro de 2022 para retornar à Record, onde já havia trabalhado por 11 anos, para chefiar a Redação de São Paulo. Agora ele volta à empresa que ajudou a fundar, integrando o quadro executivo.





"Volto para a CNN Brasil para enfrentar um desafio tão grande quanto o que enfrentamos na estruturação e fundação da emissora no país. Quando o maior canal de notícias do mundo chama um jornalista, não é um convite. É uma convocação. Me sinto orgulhoso e honrado por ser convocado pela segunda vez", disse Giva em nota enviada a coluna.

"Por onde passei, coordenei grandes coberturas e excelentes equipes de jornalistas. Estou ansioso e motivado para voltar a trabalhar com a equipe que ajudei a montar", concluiu ele, que iniciou seu expediente na empresa nesta semana.

Com 20 anos de experiência, o novo diretor assume a posição deixada por Fabiano Falsi, que trocou o canal de notícias por um posto na equipe de Comunicação de Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo. Seu desafio será dar sequência ao movimento de fortalecimento da cobertura de hard news, levando mais calor, mais opinião e mais debate para a tela.

Trajetória

Giva ocupou desde cedo e muito jovem posições de gestão em Redações. Começou sua vida profissional na Rádio Educativa de Campinas (SP), como estagiário e, depois, repórter, chefe de reportagem e coordenador de Jornalismo. Passou pelo site Conversa Afiada, no IG, antes de ir para a Record, onde foi Diretor de Jornalismo em Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro e chefe de redação da emissora em São Paulo.

Na CNN Brasil, participou do time de criação da emissora. Foi responsável pela implantação dos escritórios de Brasília e Rio de Janeiro. Em São Paulo, atuou como Diretor de Estratégia, cargo que ocupou até o início de 2022, quando aceitou convite da Record para, novamente, ser chefe de redação da emissora na capital paulista.