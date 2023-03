Reprodução/Youtube Elaine Bast durante sua participação no Morning Show





Fora da televisão desde maio de 2022, quando se demitiu da Globo por falta de oportunidades, Elaine Bast pode voltar a ser vista pelo telespectadores, pois está na mira da Jovem Pan News. O canal busca profissionais com a reputação ilibada para refazer parte de seu elenco e, por isso, a ex-Globo entrou no radar da empresa de Tutinha.





Apesar da assessoria da Jovem Pan não responder aos questionamentos da coluna sobre a relação do canal com a jornalista, a reportagem sabe do interesse da empresa de comunicação em ter Elaine em ter seu elenco. Tanto que, nos últimos dias, a repórter participou por Morning Show por duas vezes.

Elaine Bast trabalhou na Globo por 23 anos, passou por todos os telejornais da casa e chegou a ser correspondente internacional em Nova York. A jornalista deixou a emissora uma semana após Michelle Barros, que saiu pelos mesmos motivos que ela: falta de oportunidades de crescimento e sensação de desinteresse da casa por seu trabalho.

Formada em Economia pela USP, ela passou um bom tempo oferecendo um quadro de economia popular para os noticiários da Globo, mas a ideia nunca foi ouvida com atenção por seus superiores. Ao perceber que vinha sendo ignorada, Elaine decidiu se demitir.



Reformulação na equipe da Jovem Pan

Após a debandada de bolsonaristas radicais que trabalhavam frente às câmeras na Jovem Pan, como Augusto Nunes, Guilherme Fiúza e Caio Copolla, a direção quer trazer profissionais com boa reputação ao canal.

A estratégia quer afastar a pecha que a Jovem Pan recebeu após ser apoiadora declarada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu mandato.

Por isso, Elaine Bast não é a única jornalista que tem conversado com a Jovem Pan. Demitida da CNN Brasil no ano passado em um processo de corte de gastos, Marcela Rahal tem negociado seu retorno ao canal. A ideia é que ela seja aproveitada para comandar um jornal matutino.

Um dos pontos positivos para a ida de Marcela para a Jovem Pan é que ela já é conhecida pela direção da casa. Antes da CNN Brasil, a jornalista trabalhava para o grupo de comunicação encabeçado por Tutinha.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.