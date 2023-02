Reprodução/Instagram Marcela Rahal negocia seu retorno à Jovem Pan após demissão da CNN Brasil





Demitida em dezembro em um processo de corte em massa promovido pela CNN Brasil , Marcela Rahal já está negociando seu retorno à TV para depois do período do Carnaval. A coluna descobriu que a jornalista tem avançado nas negociações com a Jovem Pan, canal em que ela trabalhava antes de ir para a concorrente.







Nossas fontes relataram que as conversas começaram ainda em dezembro, poucos dias depois após ela ser retirada do comando do Live CNN. Mas agora, com a reformulação do time de apresentadores e comentaristas, as negociações avançaram um pouco mais.



A ideia, segundo as informações obtidas, é que Marcela seria colocada para comandar um jornal matinal. O objetivo é dar mais dinamismo ao noticiário, assim como fazia na CNN Brasil, e não conduzir de maneira tão presa ao teleprompter, como ocorre atualmente.

Ainda não sabemos se a Jovem Pan irá desligar mais algum apresentador em breve e como será feito caso Marcela de fato assine contrato com a casa, mas a passagem pela CNN agradou bastante a direção do canal de Tutinha, que gostou do desempenho da jornalista.

Marcela trabalhou por nove meses na Jovem Pan, onde atuou como apresentadora. Ela pediu demissão em 2019 após aceitar o convite do novo canal de notícias para atuar como repórter. Pouco tempo depois da estreia da CNN, com as saídas de Mari Palma e Phelipe Siani do hard news, ela foi efetivada no Live CNN ao lado de Daniel Adjuto.



A coluna procurou tanto Marcela Rahal quanto a Jovem Pan para comentar sobre as negociações, mas até a publicação deste texto nenhuma das partes se manifestou.