Reprodução/Instagram Rodrigo Simas em foto publicada no Instagram: ator falou sobre bissexualidade em entrevista





Namorado de Agatha Moreira há quase cinco anos, Rodrigo Simas revelou em entrevista que é bissexual. O ator confessou que, apesar de nunca ter tido vontade de expor sua sexualidade, sentiu-se pronto para falar abertamente sobre o tema.







"Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", contou ele, em entrevista ao jornal Extra. O artista acrescentou: "Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser".



No bate-papo, Rodrigo também foi questionando acerca de seu relacionamento com Agatha. Para o ator, ele encontrou o amor de sua vida com a atriz. Eles começaram a morar juntos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.

"Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro", falou ele.

O artista também esclareceu que , pelo menos nos próximos anos, o casal não pensa em ter filhos: "Eu e Agatha até conversamos sobre isso, mas pela vontade de não ter. Neste momento, pelo menos. Não sei se mudará mais pra frente. Mas, por agora, não está nos nossos planos", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.