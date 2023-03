Reprodução/Instagram Regis Danese em apresentação musical: cantor será jurado de reality show do SBT





Intérprete do sucesso Faz um Milagre em Mim, Regis Danese é um dos jurados confirmados no reality show musical Cantando em Família, novo quadro do Programa Silvio Santos. O cantor irá se juntar a Yudi Tamashiro e Karin Hills na competição que reunirá familiares de artistas.





Em toda semana, quatro personalidades da mídia vão levar para o palco do Programa Silvio Santos alguns de seus familiares para uma disputa musical. Eles, então, serão analisados pelo auditório e os jurados especializados.



A cada edição da competição, as duas melhores famílias serão escolhidas para estarem na final do Cantando em Família. Na última fase, elas irão disputar um prêmio de 100 mil reais.



Já neste próximo domingo (5), as famílias de Netinho de Paula, Adriana Bombom, JC Sampa, vocalista do Sampa Crew, e Nicholas Torres participarão da primeira semana do Cantando em Família.



Confira Regis Danese ao lado de Patrícia Abravanel, Karin Hils e Yudi Tamashiro:











*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.