Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro





Cinco meses após anunciar o término definitivo de seu casamento com Arthur Aguiar, Maíra Cardi anunciou para os fãs e seguidores que está namorando o consultor financeiro Thiago Nigro, do canal O Primo Rico. E o curioso é que os dois se conheceram enquanto a coach de emagrecimento ainda era casada com o campeão do BBB 22. Mas naquela época, o interesse do rapaz era exclusivamente focado nos serviços prestados pela atual namorada.





Com o objetivo de emagrecer, Thiago Nigro contratou, no final de 2021, Maíra Cardi para guiá-lo no processo. Em um mês, ele perdeu nove quilos e ganhou um destaque nas redes sociais da influencer.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está superfeliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. É importante a gente olhar para cada cliente, saber o que cada um gosta, para fazer parte do processo de transformação e a pessoa se apaixonar pela vida saudável, porque vai ser o estilo de vida dela", contou em seu Story no Instagram.

E, pelo visto, o contato não se limitou à ocasião. A influencer fitness declarou, na manhã desta quarta-feira (1), que os dois estão iniciando um relacionamento.





"A admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas", escreveu na publicação.

Thiago anunciou o término de seu casamento com Camila Ferreira há um mês, enquanto Maíra e Arthur Aguiar, pais de Sophia, se separaram em outubro do ano passado e seguem tendo um convívio amistoso.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, ela foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho