Barracos, espancamento e traição: As confusões armadas por Tiago Ramos

Brasileiro de verdade

O modelo é brasileiro por completo, insistente até a última gota. Tiago Ramos ainda insiste em "perseguir" a mãe do jogador. Um amigo em comum do ex-casal acabou denunciando em suas redes sociais que os dois estavam no mesmo lugar após postar uma foto com Nadine e logo em seguida com o ex-peão. Há boatos ainda que os dois possivelmente estariam saindo e se encontrando, novamente, às escondidas; ainda mais com o modelo passando o fim do ano na mansão da mãe do craque.