Divulgação/Prime Video Bruno Gagliasso e Jorge López são inimigos na série Operação Maré Negra, do Prime Video





Jorge López é um galã chileno que tem uma legião de fãs no Brasil. Jovem, bonito e descolado, ele precisou passar por uma intensa transformação em seu visual para assumir o posto de protagonista na segunda temporada da série Operação Maré Negra, que estreou recentemente no Prime Video. Ao lado de Bruno Gagliasso, um de seus inimigos na produção, ele se sentiu feio, cabeçudo e orelhudo.







Em entrevista exclusiva à coluna, o rapaz, que enlouqueceu o público jovem ao protagonizar uma das temporadas de Élite, fenômeno da Netflix, disse que sempre busca o melhor para apresentar seus personagens. E que na hora de construir a persona de Nando, um boxeador amador que se envolve no tráfico de drogas para conseguir dinheiro de maneira rápida e fácil, precisou abrir mão de sua vaidade.





"Cada personagem que eu faço eu trabalho junto com o stylist, cabelo, maquiagem. Cuido para que todos meus personagens tenham algo icônico e característico. E neste caso, claro, era sair 100% da minha zona de conforto, porque cortei o cabelo", começou o ator, de 31 anos.

"E isso foi difícil, porque é o meu gosto [estar] deste jeito [atual], mas tive que fazer um corte. Foi muito difícil me acostumar a isso, mas eu dou tudo para o meu trabalho", frisou.



López entrou na série para substituir Álex González, que interpretou Nando na primeira temporada. Por motivos não revelados pelo ator e pelo streaming, ele deixou a produção. E o chileno precisou buscar uma caracterização para se aproximar o máximo possível da figura de seu antecessor, com o objetivo de causar menos estranhamento ao público.

Mas o estranhamento principal partiu dele mesmo. Ao ser questionado sobre sua primeira impressão ao se ver no espelho após a transformação no visual, ele disse que se sentiu muito feio.

"Eu sou horrível", disse ele, aos risos, assim que se viu com seu novo visual. "Tenho orelhas grandes, a cabeça ficou longa", continuou o ator, que não se arrepende de ter passado por esta transformação.

Reprodução/Youtube Bruno Gagliasso e Jorge López protagonizam a segunda temporada de Operação Maré Negra, do Prime Video





Gagliasso diferentão

Embora o público brasileiro já esteja acostumado a ver Bruno Gagliasso de diferentes maneiras por conta das novelas em que atuou, em Operação Maré Negra ele conseguiu surgir de uma maneira inédita na pele do traficante João: com aspecto envelhecido, cansado e sombrio. Uma imagem completamente diferente da que vemos no Instagram.

"Eu gosto disso, é o que me dá tesão em ser ator. É descobrir isso e descobrir de dentro pra fora, nunca trazendo de fora pra dentro. Quando você faz isso, você trabalha na verdade. Então as pessoas vão acreditar. Por isso que acreditaram no corte de cabelo dele, porque ele fez de dentro também", contou o galã à coluna.

Operação Maré Negra marcou a estreia do brasileiro no mercado internacional. A princípio, ele faria apenas uma participação em um dos episódios da primeira temporada. Mas, ao que parece, o Prime Video gostou de seu desempenho e o escalou para a segunda fase da produção.

"Eu adoro o João, eu me divirto fazer ele. Quando me convidaram, era uma participação pequena, no segundo episódio só. Mas eu fiz com tanto tesão, que eu acho que falaram: Vamos chamar o Bruno pra fazer de novo a segunda temporada. Eu fiz isso com muita vontade", comentou.