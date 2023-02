Reprodução/Instagram Verônica Brito expõe o novo namorado, Alex Marinho, nas redes sociais









Verônica Brito protagonizou a dupla mais apaixonada no reality Casamento às Cegas Brasil 2, reality show da Netflix, junto a Will Domiêncio. No entanto, o amor não correspondido pelo ex-parceiro no altar agora é construído com o modelo Alex Marinho, que vem demonstrando tudo aquilo que o "boy lixo" do passado não fez pela modelo.





Nas redes sociais, o casal publicou um vídeo reunindo diversos momentos de suas vidas, entre eles, sambando e divertindo-se juntos. As reações foram positivas sobre os dois. Confira:





Chamado de "filhinho da mamãe" na web, Will foi criticado por ter mudado de ideia sobre o casamento por insistência da mãe, Maura. Durante a temporada, a ex-sogra se mostrou relutante sobre a ideia do casamento e foi a responsável por influenciá-lo na decisão no último episódio.

No reencontro do elenco, a modelo aproveitou a oportunidade para xingar a ex-sogra de grossa e asquerosa e não hesitou em revelar que estava em um novo relacionamento.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho