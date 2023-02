Reprodução/Instagram Rodrigo Mussi e Whendy Tavares curtiram juntos os desfiles das campeãs no Rio de Janeiro





Quem acompanha Rodrigo Mussi pelas redes sociais viu que ele passou a madrugada de hoje (26) curtindo os desfiles das campeãs do Carnaval carioca na Sapucaí. Nos Stories, somente registros ao lado de seus amigos, todos homens. Mas pertinho dele estava sua nova namorada, a ex-Panicat Whendy Tavares.







Os dois foram convidados para curtir os desfiles no Nosso Camarote, um dos mais badalados da Sapucaí. Mas Mussi e Whendy tentaram ficar distantes durante o período em que a imprensa era autorizada a ficar no local. Ou seja, até meia-noite, eles optaram por ficar cada um em um ponto do espaço, para evitar flagras juntos.

Mas passado o horário, fontes da coluna que seguiram no camarote relataram que os dois só foram se aproximar quando tiveram certeza de que todos os jornalistas e fotógrafos já haviam deixado o espaço. Mesmo assim, ainda desconfiados, eles evitaram abraços, beijos e trocas de carícias, porque estavam cientes de que alguma foto ou vídeo poderia vazar.

Um amigo da coluna estava bem próximo dos dois pombinhos ao longo da madrugada e relatou que o máximo que rolou foram algumas conversas ao pé do ouvido e trocas de olhares apaixonados.

Nas redes sociais, como dito inicialmente, Mussi evitou ao máximo expor Whendy. Mas a ex-panicat não foi tão cuidadosa assim, e em um de seus Stories, um vídeo, é possível ver Mussi de relance, a menos de 5 metros da ex-participante do reality show Ilha Record.

Que os dois estão juntos não é segredo para ninguém. Mas no momento, eles optaram por não assumir o romance publicamente.